Thalía y la desesperada ayuda que suplica en redes sociales

Thalía se mostró muy indignada al ver como el gobierno americano ha separado a miles de familias por ser indocumentados con una desgarradora imagen la interprete expresó como que las personas que más sufren con esta situación son los menores de edad.



"¡No puedo con la desesperación y el dolor de ver a estas criaturas sufriendo sin entender dónde están sus padres! Esto va más allá de cualquier situación política".

"Como madre no podría imaginarme estar separada de mis niños, no saber si comen, si pasan frío, si están siendo tratados mal, si piensan que jamas volverán a verlos... me parte el alma. ¡Esto tiene que parar!".



Tras el emotivo mensaje de la famosa varios de sus colegas del medio del espectáculo se sumaron a compartir la polémica imagen que subió Thalía.



Por su parte los fans de la cantante y haters comenzaron un caluroso debate por las palabras de la mexicana.

"Usted Thalía que tiene los recursos podría adoptar un Niño Haría muy feliz a ese niño y se ganaría un pedacito de cielo".

"Es muy triste no lo soporto un niño es el símbolo de amor, es puro y eso tiene que acabar @thalia".

"Ustedes los famosos usen su plataforma, influencias, ¡y su voz para denunciar esto!".