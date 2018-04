Critican a Thalía por posar con unos unicornios

México. La cantante mexicana Thalía se encuentra en etapa de promoción de sus diseños en lencería, y para ello publica en Instagram una serie de fotografías modelando un coset.

Thalía posa con peluches y globos de uniconios, lo que le vale una serie de críticas "por no aceptar su edad", escriben algunos usuarios en Instagram.

Una publicación compartida por Thalia (@thalia) el Abr 21, 2018 at 6:58 PDT

Una publicación compartida por Thalia (@thalia) el Abr 21, 2018 at 7:33 PDT

"No te luce para nada, te vez súper artificial"; "Por más conservada que esté, ya está viejita para esas cosas; que no se pase, ya es una doñita"; "Jamás pensé decir esto de ti, que ridícula te ves, ni siquiera parece tu cara", fueron otros de los comentarios negativos que recibieron las instantáneas de la cantante.



Luego de ésta, la esposa de Tommy Mottola publicó un video que musicalizó con su tema "A quién le importa", que dice: "La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo".