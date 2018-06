The Rock felicita a los dos Santos por la victoria

México. México acaba de salir vencedor en su debut en la Copa del Mundo Rusia 2018 frente a, ni más ni menos, que Alemania.

Dwayne The Rock Johnson, la estrella de cine, mostró su afecto por el país y mediante sus cuentas de Twitter e Instagram felicitó a los hermanos dos Santos por el triunfo nacional.

Según reporte en distintos portales de noticias, The Rock participó con los hermanos Jonathan y Giovani dos Santos previo al debut de la selección como parte de la campaña publicitaria de la próxima película de Johnson, Skyscraper, la cual llegará a cines nacionales el próximo 13 de julio.

Antes del México, Alemania, The Rock compartió el clip publicitario con el mensaje “Gracias a Jonathan y Giovani por su tiempo y divertirse. Hoy nos alzamos con fuerza y honor. La mejor de las suertes para ambos equipos. ¡Estoy emocionado por el juego!”.

En Skyscraper (Rascacielos) The Rock interpreta a Will Sawyer, un ex agente del FBI, quien vive en el edificio más alto de Hong Kong con su familia y del que es jefe de seguridad. Cuando el edificio es atacado por un grupo de terroristas Sawyer debe saltar a la acción para proteger a su familia, quien se encuentra atrapada en la parte alta del edificio.

Sobre la película Dwayne comentó que es una cinta que rinde homenaje a las películas de acción que lo inspiraron, como Die Hard, The Towering Inferno y The Fugitive.