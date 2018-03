Reality star imita la sesión de fotos de embarazo de Beyoncé

La estrella del reality show, The Real Housewives of Orange Country, Meghan King Edmonds, esposa del ex beisbolista Jim Edmonds mostró su embarazo imitando el estilo de la cantante Beyonce.

Meghan anuncio su embarazo en diciembre del año pasado de una forma muy particular, mientras se encontraba horneando galletas junto a su pequeña hija Aspen, la imagen reveló todo.



Pero lo que más sorprendió a todos sus seguidores fue la sesión de fotos la cual es idéntica a la de Beyonce cuando ella y su esposo el rapero Jay-Z esperan a sus mellizos Sir Carter y Rumi Carter en 2017.

"Si no puedo ser Queen Bey me conformare con el King Edmonds", escribió en la instantánea.

Con información Quien