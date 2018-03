Vanessa Claudio y lo que hizo cuando su ex la dejó plantada

México. Vanessa Claudio, una de las conductoras de "Venga la Alegría", participa en la sección "TESTosterona", y cuenta algo que nunca antes le había dicho a nadie.

Una publicación compartida por Vanessa Claudio (@vanessaclaudio) el Feb 18, 2018 at 7:27 PST

Vanessa Claudio muere de risa al recordarlo, pero el día que lo vivió, dice, sentia que la rabia se apoderaba de ella.

La anécdota que comparte es en relación a una de sus exparejas, quien un dia la dejó plantada.

"Nos quedamos de ver para hablar algunas cosas, y nada que llega. ¡Me plantó! Nunca me había dicho dónde vivía con exactitud, solo a señas, y que me voy a buscarlo."

Una publicación compartida por Vanessa Claudio (@vanessaclaudio) el Ene 16, 2018 at 8:17 PST

La conductora continúa con su relato y cita que al llegar al lugar, se las ingenia para dar con el domicilio exacto, y al ir a buscarlo se lleva tremenda sorpresa.

"Me abre una persona y me dice que no se encuentra, que se mudó ese día a vivir con su novia...".