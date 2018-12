Vanessa Ponce de León va por la corona de Miss Mundo 2018

Vanessa Ponce de León representa a México en Miss Universo 2018, y va por la corona este 8 de diciembre. Según información en distintos portales de noticias, se preparó arduamente para desempeñar un buen papel en el certamen de belleza.

Vanessa Ponce de León reúne belleza, inteligencia y ga­nas de ayudar a los demás. El concurso premia a la más guapa e inteligente, pero también al proyecto social que ayude verdaderamen­te a su comunidad.

Miss Mundo se llevará a cabo este 8 de diciembre, y Va­nessa Ponce de León tiene todo lo necesario para ceñirse la corona.

Me interesa ganarlo para esos mexicanos que lo necesitan. Si gano la corona me va a dar mucho gusto, porque México nunca la ha obtenido y sería dar­le una alegría a mi país, pero lo que más me importa es ayudar a mi fundación, a mis niños, a mis amigos, a mi gente, a mis maestros con ese fondo”, comentó emocionada.