Video: la conductora Verónica Gallardo fue operada de emergencia

Verónica Gallardo fue internada de emergencia en un hospital de la Ciudad de México, por una hernia la cual le causaba muchos dolores, incluso la hizo estallar en lágrimas.



Una publicación compartida por Veronica Gallardo (@vero1gallardo) el Jun 1, 2017 at 9:19 PDT

La periodista compartió el angustiante momento en redes sociales ya que quiso tener informados a sus seguidores sobre la angustiante situación que la aquejaba.



No le deseo este dolor a nadie Una publicación compartida por Veronica Gallardo (@vero1gallardo) el Abr 3, 2018 at 11:20 PDT

"Hola como están ya me ven aquí, cuando mi hijo nació no me dolió, y ahora no voy a tener un hijo, voy a tener una hernia ya lista para operarme, con urgencia aquí en el hospital MAG Satélite, de verdad no lo conocía y esta padrísimo, pero lo que menos me importa que el hospital este padrísimo, yo necesito curarme, es un dolor que no le deseo ni a mi peor enemigo, espero no tenerlos y que nunca les duela, si pueden que todo salga bien, que Dios guie las manos de mis doctores gracias", dijo la periodista.



Luego de salir de la operación la conductora agradeció a cada uno de sus amigos y familiares e incluso bromeo un poco expresando que el dolor ya disminuyo un poco, además de revelar que ya se encuentra en su casa a lado de su familia.



"Otra vez hola muchísimas gracias a todas las personas a todos mis amigos que se preocuparon por mí, ya estoy en la casa ya vamos en la recuperación, si hay un dolor, pero ya no es tan grave, ya hasta siento que se me ve la cara mejor, va a estar medio difícil porque no fue cirugía plástica (...)" expresó la comunicóloga.

"Ya te volvió el semblante. Bueno nunca lo perdiste. Pero ya te ves sin dolor".

"Gracias a Dios que ya estás en tu casa que felicidad recupérate pronto y que Dios te siga bendiciendo".