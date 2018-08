Participante explota contra el programa Mira Quién Baila

Verónica Montes, quien fue una de las sentenciadas en Mira Quién Baila, junto a Rosie Rivera, estalló contra la producción del reality, debido a que sacaron de contexto, una entrevista que le hicieron.

De acuerdo con Diario Basta, en la capsula que le hicieron, mencionaron que tuvo una relación con el actor, Rafael Amaya, quien encarna al protagonista de la serie "El Señor de los Cielos", "Aurelio Casillas".

"Estoy muy enojada por la manera en la que editaron mi cápsula, por supuesto que no he tenido una relación con Rafael Amaya, ellos me dijeron que respondiera la pregunta y yo les dije: "¿Si tuve una relación con Rafael Amaya?, lo hice repitiendo la pregunta...", expresó muy molesta.

Además, aseguró que jamás se colgaría de la fama de un famoso, por lo que es una ofensa lo que cometieron volvió a recalcar.