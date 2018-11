Alfredo Adame le dice a su exesposa que deje la marihuana

Hace unos años el actor Alfredo Adame estuvo casado con la actriz Diana Golden, pero decidieron finalizar su matrimonio por motivos personales pero ahora su exesposa de origen colombiana despotricó contra el mexicano por lo que este le contestó de la peor manera iniciando una pelea, pues las declaraciones quedaron capturadas en video.

Ahora a Diana Golden le recomiendo que deje la mota y el alcohol eso es lo que le podría recomendar, no mira no que me haya perdido la que se perdió es ella no yo, dijo el histrión para el programa De Primera Mano.