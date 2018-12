Aylín Mujica habla sobre la cachetada que le dio Angélica Rivera

Hace algunos años Aylín Mujica y Angélica Rivera compartieron créditos en la telenovela "La Dueña", donde ambas fueron aclamadas por el público por su interpretación pero también se decía que había una rivalidad.

Por lo que las cámaras de Suelta la Sopa, le preguntó a la cubana Aylín Mujica, si había conflictos entre ambas y aunque aseguró que no recuerda que la exprimera dama le dio tremenda cachetada así lo dijo en un video:

No tengo ninguna queja de ella lo único que te puedo decir es que un día me dio una bofetada bien dada en la escena que nunca se me va olvidar siempre fue una mujer con mucho carácter que sabía exactamente lo que quería, dijo Aylín Mujica.

Por si fuera poco, dejó en claro que el carácter que tenía Angélica Rivera nunca la perjudicó a ella en el trabajo.