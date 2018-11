Bebeshita recibe tremenda golpiza por parte de una amorosa

Daniela Alexis mejor conocida como la Bebeshita estalló en redes sociales y reveló que ya no quiere asistir al programa Enamorándonos, pues ha sufrido varias humillaciones por parte del productor e incluso de una de las amorosas la golpeó.

Mediante un video la también cantante expresó que la producción no ha hecho nada para evitar este tipo de peleas incluso la han visto aruñada y con diferentes golpes en su cuerpo.

Las declaraciones de la Bebeshita/Instagram Stories

"No fui al programa porque y la verdad es que yo ya no quiero ir una porque pues sí en verdad lo que dicen algunas de las revistas que el productor me trata mal sí no lo voy a negar si lo hace, lo hizo público él"... dijo Bebeshita.

La respuesta de la Bebeshita/Instagram Stories

"Pero tampoco voy a dejar que pasen desapercibidas injusticias no, como que me golpeen que alguien me golpee porque a mi me agarraron yo ya no pude defenderme no pude hacer nada porque ami me agarraron yo ya no pude defenderme no pude hacer nada por que a mi me agarraron", dijo Daniela.

Cabe mencionar que en Instagram Storie la Bebeshita acusó a Gaby de haberla golpeado además mencionó que tiene muchos testigo que pueden comprobar la acción de la amorosa.