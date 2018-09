Chantal Andere responde a las criticas que recibió

Vaya revuelo que causó la actriz Chantal Andere y su esposo Enrique Rivero Lake, en plena ceremonia del Grito de Independencia, y es que el momento quedó captado en video, donde se puede ver claramente una supuesta pelea entre ambos.



Ante dicha situación, usuarios se mostraron indignados por los evidentes jaloneos, que recibía la hija de la primera actriz, Jacqueline Andere, pero ella aseguró que solo se trataba de un juego y explicó que fue lo que sucedió realmente a través de redes sociales.



"Este señor es mi esposo @eriverolake y no es un “jaloneador” (ame la palabra) jajajajajaja!! No quieran inventar cosas negativas donde no lo hay. Es muy bromista si, así que relajémonos y vamos a trabajar y a mandar amor a todos!!! Es un caballero, que apoya mi carrera, me respeta, me ama. Es el mejor papá, esposo, hijo, amigo y lo amo.

P.D cuando regrese del teatro me das un jaloneo?!!!!".

Tras la explicación varios fans quedaron conformes, mientras que otros siguieron cuestionando el penoso momento el cual se hizo viral en redes sociales.



"Ahora así se le dice a esta clase de maltratos?",

"Pues, así como que caballero.... caballero no parece".

"La verdad Chantal un video dice más que mil palabras".