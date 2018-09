¿Qué se pondrá Consuelo Duval en la cara a petición de sus fans?

Consuelo Duval es una de las comediantes más queridas del mundo de la farándula y es que de las pocas famosas que interactúa casi siempre con sus fans, a quienes les pide consejos o sugerencias cuando más los necesita.

Ahora la también actriz, decidió pedir ayuda en cuestión de belleza, con un video sus seguidores le piden que no arrugue su nariz, cuando se ría, pues le saldrán arrugas en su cara en un futuro por lo que preguntó en redes sociales si debe ponerse botox.

A ver es que me dicen que cuando me ría, no arrugue la nariz y no lo puedo evitar chin$%& es como parte de mi personalidad, o me pondré botox o que dices tú chin%& ¿me pondré botox?, dijo Duval.