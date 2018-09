'Coque' Muñiz recuerda cuando se le olvidó el Himno Nacional

Con motivo a las Fiestas Patrias, varios famosos se están preparando para dar el Grito de Independencia, en diversos lugares del país, quien recordó una de sus participaciones hace algunos años fue el 'Coque Muñiz', a quien se le olvidó el Himno Nacional en una pelea de box, quedando grabado en video.



En redes sociales el intérprete recordó cuando los nervios le ganaron y pasó un bochornoso momento, donde dijo en el programa De Primera Mano, que aún se lo recuerdan.



"Iba a durar toda la vida siempre, a donde voy, hasta cuando hago pipi me dicen 'te sabes el Himno y le digo no', y lo chorreo. Ya lo he cantado para el presidente, para la Secretaria de Marina, ahora que regrese de abanderado a la secundaria en todos lados lo canto, dijo el famoso".

Mientras tanto en Twitter esto fue lo que escribió para sus seguidores quienes tomaron de la mejor manera el incidente.

"El 16 de Sep se cumplen 29 años de la TREMENDA ZURRADA q vine a dar al cantar nuestro HIMNO NACIONAL y ya saben la historia, mi jefe estaba conmigo y su cara decía todo, llegando a casa me abrazo y me dijo: TE ACABAS DE HACER MUY FAMOSO! Si, si ya me lo aprendí!"