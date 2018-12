Jaime Maussan tiene encuentro con la Virgen de Guadalupe

Jaime Maussan estuvo como invitado en el programa Hoy, donde habló sobre su investigación junto a otros colegas de los reflejos de los ojos de la Virgen de Guadalupe.

Aunque también impactó a los conductores del matutino debido a que tuvo un encuentro con la Virgen de Guadalupe, mientras miraba detalladamente el ojo de la imagen y esto fue lo que dijo en el video:

"Se puso un lente de este tamaño frente a los ojos había un monitor y yo cuando estaba solo me puse a ver el monitor y empece a ver que efectivamente parecía que el ojo estaba vivo veía las pestañas de diferentes tamaños en el lienzo plasmado y al meterme al iris me metí, porque me metí por que sentí que era como un pozo sin fondo..., dijo Jaime Maussan.

Pero lo más sorprendente fue cuando el investigador llegó a un punto donde escuchó una estrepitosa voz detrás de su cabeza.

"Súbitamente y esto es algo que me paso a mi, no lo imagine, en la parte de atrás de la cabeza una voz muy fuerte, demandante, me dijo 'que quieres de mi', me puse muy nervioso casi me caí me quede temblando y pues es una presencia que a mi me cambio...", dijo Jaime Maussan quien se declaró devoto de la Virgen de Guadalupe.

Recordemos que Jaime Maussan se convirtió muy popular en la pantalla chica debido a su fanatismo por investigar al fenómeno ovni.