Sensuales besos y caricias comparte Sebastián Yatra con Tini

La cantante Martina Stoessel, mejor conocida en la industria musical como Tini, estrenó su video musical "Quiero Volver", junto a Sebastián Yatra.

El videoclip que ya cuenta con más de medio millón de reproducciones, trata de un amor de verano en donde el colombiano comparte besos y caricias con la argentina, con quien ya ha colaborado anteriormente.

Ambos famosos decidieron darle un toque de reguetón al tema por lo que se ha convertido en trend.



Por su parte los fans de ambos cantantes comentaron que hay algo más que una amistad entre Yatra y Tini.



"No sé aquí me huele a algo, aunque sea sólo un video musical ME HUELEE".

"Ojalá Sebastián y Tini fueran novios los amo a los dos".

"Tiene todo el potencial para ser un hit Tini y Sebastián Perfecto Ft".

"Yatra como novio es más que un bombón y Tini siempre tan linda por dios".