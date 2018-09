A Violeta Isfel la corren de proyecto por defenderse

Violeta Isfel es despedida de una obra de teatro. En distintos portales de noticias se informa que la bella actriz denunció fraude de parte del productor de "La Fiaca", Luis Francesconi.

Violeta Isfel comentó para un programa de radio que hay un productor que se encuentra promocionando una obra de teatro, y ahí puso su nombre, a sabiendas que no estaría en esas presentaciones.

Violeta deja en claro que dicha situación la molestó porque no le gusta que engañen a la audiencia y entonces levantó la voz, y días después el productor le habló para informarle que ya no podía trabajar con él porque le había faltado al respeto.

Señala que no piensa tomar acciones legales por dicha situación.

La audiencia no merece ser engañada; no sé si van a cambiar la publicidad en el teatro y que vayan a compra un boleto pensando que Violeta sigue en 'La Fiaca', cuando me hablaron por teléfono para decirme que no podía trabajar porque había levantado la voz, no lo entiendo muy bien todavía, insisto, lo respeto, pero no lo comparto”, señaló la actriz.