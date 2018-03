Actriz revela que fue desairada por las Jeans y Anahí

La actriz Violeta Isfel reveló ante las cámaras de Ventaneando los desaires que tuvo por parte de sus colegas cuando iniciaba en el mundo del espectáculo asegurando cuando fue difícil ya que ella siempre se consideró como una mujer con los pies en la tierra.



"Yo fui de esta generación de Dulce María, Sherlyn, Marisol Centeno, Geraldine Bazán, Jéssica Segura, nosotras crecimos juntitas cuando no había así infantil ni había nada crecimos todas en el medio y unas despuntaros antes y otras despuntaron después la misma Anahí trabajo conmigo en agujetas y todavía no era Anahí me explicó", dijo Isfel.

También reveló como fueron cambiando varias de sus compañeras con el ascenso a la fama además de los roces que había entre famosas en aquella época:



"Si siempre ha habido el roce o empiezan hablar como raro ya sabes y tú te quieres subir al barco y entonces hablas igual".

Violeta aseguró que se encuentra feliz por estar vigente en el medio ya que cada experiencia y desaire que vivió le ayudó en su carrera además dijo que ella jamás sufrió acoso sexual por parte de algún productor o director de cine.



"Es como extraño pensar que como es posible que estamos juntas en el mismo trayecto digamos en esta carrera tan amorosa y a la vez tan fuerte y tan compleja ¿por qué a mí nunca me ofrecieron una cosa así me suena hasta aterrador escuchar las declaraciones de mis compañeras". Dijo Isfel.

Con información Ventaneando