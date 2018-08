Black Eyed Peas presentará en la CDMX a su nueva integrante

Los Black Eyed Peas tienen una sorpresa para el público que acuda a verlos este viernes al Pepsi Center WTC: una vocalista femenina.

Luego de que Fergie decidió no acompañarlos en este retorno a los escenarios, Will.I.Am, Taboo y Appl.De.Ap anticiparon que habrá renovaciones.

Honoured and grateful. #Diamond Una publicación compartida por The Black Eyed Peas (Official) (@bep) el 14 de Jun de 2018 a las 1:37 PDT

No vamos a decir mucho, pero para quienes extrañan la voz femenina, habrá una sorpresa, ya mañana la verán y la escucharán", señaló Taboo.



En conferencia de prensa en el mismo lugar donde tocarán, los intérpretes de "I Gotta Feeling" y "Where Is the Love?", dijeron que están regresando a sus orígenes pues comenzaron su carrera como tercia.



Will aseguró que están disfrutando la presentación de su nueva producción Masters of the Sun.



"Estamos viviendo un presente muy agradable, aunque sinceramente, ha sido distinto.



"Cuando empezamos era complejo darte a conocer; ahora todos tienen un vehículo en internet y cualquiera que canta se hace visible. Pero ¿quien se queda y quien se va?", indicó el ex coach de The Voice UK.





Tras millones de copias vendidas, y más de diez sencillos números uno, los BEP se tomaron un descanso de casi diez años y aseguraron que regresaron para quedarse.