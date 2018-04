A Wendolee la llaman gorda en Ventaneando y ella responde

México. En el programa "Ventaneando", Daniel Bisogno, Mónica Castañeda y Pedro Sola toman como tema de conversación a Wendolee, exintegrante de "La Academia", y citan que se caracteriza por poseer sobrepeso.

Tras la publicación en Facebook, del video donde los conductores, en especial Pedro Sola se refiere a Wendolee como "gorda", ella contesta así::

La cantante cita que no deja que el sobrepeso influya en sus emociones, metas o sueños.

"Así nací, con este metabolismo y cuerpo, y siempre intentaré sentirme bien y saludable. Cuando no me sienta bien tomaré medidas estrictas, mientras tanto, no me limito a vivir infelíz."