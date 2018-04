Werevertumorro y cuando pedía prestado para sobrevivir

México. Werevertumorro, a través de su cuenta de Instagram, publica una fotografía de cómo eran sus días antes de ser famoso en You Tube.

Wereverrtumorro señala que en su pasado, ir a comer con sus amigos a Subway era un lujo.



"Está foto es de hace 8 años. Era un lujo para mí comprar un Subway o salir con mis amigos. Le tenía que pedir dinero a mis abuelitos y a mi papá para poder completar. Dos consejos: chínguenle y enfóquense", escribe Werevertumorro en su fotografía.





En la misma publicación, Werever reveló que en ese momento trabajaba como editor y realizador de videos en una casa productora.



El famoso youtuber recibe diversos comentarios por ese recuerdo de su pasado, y también por sus logros, incluso, Subway le expresa su admiración y respeto.





"Ha sido un placer verte crecer, Werever. Nos dará mucho gusto seguir viéndote por aquí", le dijo la empresa.



Su hermano "El Scorpión Dorado", le dedicó estas palabras: "Naco fuiste, naco te quedas".



Además el influencer español, Jorges Cremades, le escribió: "Menudo jovenzuelo. La cara de buena gente no la has perdido".





ATENCIÓN! Preparo show de W2M y estoy por comenzar gira. ¿DE QUE CIUDAD ERES? Una publicación compartida por Gabriel Montiel (@werevertumorro) el Feb 7, 2018 at 4:46 PST

Gabriel Montiel Gutiérrez es el nombre real de Werevertumorro, quien es un bloguero que sube videos sobre cosas comunes o típicas de alguien que está cerca de su edad o cosas que le habían pasado en su vida.

Gabriel nació el 23 de septiembre de 1989 en Ciudad de México, y según información en su biografía, pasó parte de su infancia en Chihuahua, en donde una de sus actividades favoritas era el Fútbol, de hecho juega bastante bien. Jugó en el equipo "Indios".

Posteriormente Gabriel se traslada a Ciudad de México, en donde el 27 de febrero del 2007 abre el canal de YouTube llamado "Werevertumorro", junto con su amigo Ricardo Ortiz el "wero". El nombre del canal viene de un verso del coro de la canción "Drive" de Incubus: whatever tomorrow brings I'll be there.

Los primeros vídeos que subió Werevertumorro fueron vlogs, en los que se tratan temas de la vida cotidiana de los jóvenes y los adultos. Le fue muy bien en ese género y hasta comenzó a tener participaciones con más YouTubers como: Benshorts, gwabir, soytato, hectorlealvlogs, jacobowong.