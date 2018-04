"Werevertumorro" no fue detenido por trata de blancas

México. Gabriel Montiel, mejor conocido como 'Werevertumorro', ha sido involucrado con una red de trata de blancas en Acapulco. El reporte se da en distintos portales de noticias.

"Werevertumorro" comparte su opinión sobre una nota que circula en las últimas horas, y asegura que no tiene nada qué ver con el señalamiento.

"Werevertumorro" , por medio de su cuenta Instagram, explica que se trata de una fake news, pues él se encuentra bien y no está detenido, como lo aseguran.



"Hay una noticia que está rondando en Facebook que según me agarraron por trata de blancas por una foto que me tomé hace mucho en una madre de la policía; esto resultó de la nada porque hace unos días puse unos tweets diciendo 'no mames la política en México tal cosa y tal cosa' , y sacaron eso. Lo mismo me pasó hace 6 años", relata Montiel en sus historias de Instagram en la que habla sobre el tema.