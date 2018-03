Will Smith revela como mantiene su relación con Jada Pinkett

Luego de que el famoso actor Will Smith abriera su cuenta de Instagram, no ha parado de compartir experiencias personales, así como cosas graciosas.



Y es que ahora el famoso interprete reveló su secreto para llevar una buena relación con su pareja, razón por lo cual enterneció y volvió loco a sus seguidores.



Para entender un poco mejor la situación Will se casó con la también actriz Jada Pinkett con quien lleva 20 años juntos, el histrión compartió mediante un video como logra hacer que ella y su pareja siempre estén felices.



"No puedes hacer feliz a una persona (...) puedes hacer que esa persona sonría y se sienta bien, pero que esa persona sea feliz está totalmente fuera de tu control".

Lo esencial para Smith es encontrar la felicidad con uno mismo y después compartirlo con la persona que amas fue lo que dio a entender el estadounidense.

"Recuerdo el día que me retiré. Literalmente le dije a Jada: 'Se acabo me retiro. Me retiro de hacerte feliz. Necesito que te hagas feliz a ti misma y me demuestres que es posible". Luego nos reímos mucho y hablamos de cómo habíamos recibido el concepto romántico de que cuando nos casáramos nos volveríamos uno. Y nos dimos cuenta de que éramos dos personas distintas con caminos diferentes, pero decidíamos seguir esos caminos diferentes juntos", dijo el actor.

Con información Mundo Hispánico