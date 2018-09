Xavier Ortiz se divorciará, y esto le peleará a su esposa

Xavier Ortiz inició ya el proceso de divorcio, y como no hubo reconciliación con su aún esposa, ahora él está en problemas legales. Peleará por la custodia de su hijo.

Lee también: Policía mata a balazos a una actriz, durante tiroteo

Xavier Ortiz aseguró que lamentablemente no existe una reconciliación con su aún esposa, Clarisa de León, con quien estuvo casado 4 años y ya comenzaron con los trámites de su divorcio.

Lee también: Eduardo Capetillo busca trabajo; ¿se acabaría su dinero?

El ex Garibaldi aseguró que aún no ha podido hablar con su hijo abiertamente de su separación, pero él ha tomado bien la situación.

Bendito Dios es un niño muy maduro, ha sabido entender cuál es la situación, no le he platicado abiertamente, pero entiende que yo me tengo que ir y tengo que trabajar y luego regresar y estar con él por temporadas".