Ximena Duque y el terriblemente por el que está pasando

La vida de Ximena Duque dio un giro inesperado pues a tan solo dos meses de dar a luz a su hija Luna, está pasando por un mal momento ya que falleció su padre el señor Germán Duque.



La colombiana se mostró consternada, pero a la vez agradecida de haber compartido momentos de felicidad a lado del hombre que le dio la vida y quien le regaló momentos de carcajadas y seguridad.



Con un emotivo y tierno mensaje la actriz se despidió de a quien ella llama su primer gran amor.



Amor de mi vida, mi Guri-Guri mi hermoso papito, aquí juntitos agarrados de la mano nos despedimos y le pedí a Dios que te permitiera descansar y así lo hizo, sin sufrimiento como te lo merecías.

hermosas vacaciones! Una publicación compartida por German Duque Salazar (@gedusa_53) el Jun 30, 2017 at 9:51 PDT

Los que te conocían saben que eso exactamente merecías partir de este mundo de la mejor manera. Me queda la satisfacción de haberte despedido, de haberte dado la mano durante toda una madrugada, así como tú me la diste durante 33 años. Siempre serás mi primer amor, la única persona en este mundo que podía hacerme reír a carcajadas. Te extrañaremos demasiado y sé que ya viniste a ver a Luna y que ahora estás en el cielo y cuidarás de nosotros y tus nietos. Te amo papá que gran legado has dejado. Te amo y te amare siempre.

Por su parte colegas del mundo del espectáculo mostraron sus condolencias a la actriz como Geraldine Bazán y Carmen Villalobos quienes apoyaron en este momento tan duro a la bella actriz.