Desgarradora noticia que dio Ximena Navarrete sobre su bebé

Hace unas semanas Ximena Navarrete muy emocionada confesó para una famosa revista que ella y su esposo, Juan Carlos Valladares, esperan a su primer bebé, pues ambos querían formar una gran familia.

Leer más: Ximena Navarrete y las tiernas palabras dirigidas a su esposo

Desafortunadamente la exMiss Universo, dio a conocer hace unos momentos una triste noticia a sus dos millones de seguidores en redes sociales, pues perdió a su primogénito.

Leer más: Suspenden Miss Venezuela 2018 a petición de reina de belleza

No existen palabras que nos alcancen para expresar el momento tan difícil y triste que mi esposo @jcvalladares y yo estamos viviendo. Así como compartimos momentos de felicidad con ustedes, es necesario compartir los momentos de tristeza.

������♥️�������� @jcvalladares @hola_mx Una publicación compartida por Ximena Navarrete (@ximenanr) el 6 de Ago de 2018 a las 2:10 PDT

"El día de hoy dejó de latir el corazón de nuestro bebé y con todo el dolor en el corazón hacemos pública esta noticia con nuestros seguidores y personas que nos quieren, nuestro bebé era lo más amado y deseado por nosotros, fueron 15 semanas de sentir dentro de mí el amor más grande y la ilusión más real... por ese sentimiento vivido, doy gracias a Dios".

Para finalizar desagradable noticia la jalisciense agradeció todas las muestras de apoyo y amor que recibió por parte de sus familiares y seguidores quienes le mandaron sus condolencias y todas las buenas vibras del mundo para que sigan adelante como pareja.

2 0 1 8 Una publicación compartida por Ximena Navarrete (@ximenanr) el 1 de Ene de 2018 a las 6:32 PST

"Dicen que Dios nunca manda algo que no podamos sobrellevar, esta ocasión no será la excepción. Gracias a nuestras familias porque sentir su apoyo hace toda la diferencia. Papás, suegros y hermanos: Gracias por hacernos fuertes en estos momentos. @gabrielarosete, Charles, @raqueleichelmann @jcvallag @mariananro @miriamhuber87 @alexvalladares @mike.valladares @lhg86 Mi amor @jcvalladares te amo y no existe obstáculo que no podamos superar, estando juntos y de la mano De Dios todo es posible, gracias por ser valiente y estar cada segundo a mi lado. Te amo con todo mi corazón, ahora tenemos un angelito estrella en el cielo que seguramente nos mandará nuevas bendiciones. Gracias a ustedes nuestros seguidores por emocionarse o entristecerse junto con nosotros".