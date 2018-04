Esta es la verdadera profesión de Yanet, "La chica del clima"

México. Yanet García, "La chica del clima", no estudió meteorología como muchas personas pudiesen imaginar. La profesión que estudió es Contaduría pública.

Según información en La Neta Noticias, "La chica del clima" se inició en Televisa Monterrey representando a chicas modelos que trabajan con ella en su agencia, pero tiempo después de andar por los pasillos de la televisora, el presentador de noticias Mauro Morales, la invitó a colaborar en su noticiero para dar el pronóstico del clima.



"Yo soy contador público, tengo una academia en Monterrey, me había enfocado en eso, pero la vida me ha sorprendido mucho, yo llevaba a niñas a modelar en Televisa Monterrey, ahí me vio Mauro Morales y me invitó a dar el clima. Le dije que no había estudiado eso, pero me ofrecieron capacitarme y acepté tras pensarlo" reveló "La chica del clima" .









Y en honor a la verdad, Yanet señala que su belleza no es la responsable de su gran aceptación del público, sino todo lo contrario, su dedicación.

"Yo creo que realmente no soy ni la más guapa ni la más bonita, yo creo que si he llegado hasta acá es porque me he preparado mucho y porque me ha costado, he aprendido y he dominado lo del clima."