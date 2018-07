Yanet García a su exnovio: "ojalá que gane su campeonato"

El mundo del espectáculo y fans se conmocionó al saber de la ruptura entre Yanet García y Douglas Martin, pues el joven decidió concentrarse en los video juegos además de otros proyectos.

Leer más: Programa Hoy ya planea buscarle novio a Yanet García

Es por eso que la "chica del clima", decidió hablar por primera vez en el programa Hoy, del fin de su romance.

Leer más: Yanet García con una caricatura se defiende de las criticas de su cuerpo

"Me siento tranquila obviamente fue algo que no me esperaba soy ser humano, hubo dolor, todavía estoy ahí con días difíciles, pero estoy tranquila porque fue una relación muy bonita, vivimos experiencias maravillosas, crecimos juntos aprendimos tantas cosas que yo creo que lo más importante en esta vida ser tu misma, vivir disfrutar y que Dios haga su trabajo...", dijo Yanet.



Yanet le deseo las mejores de las suertes al influencer por lo que ahora desea concentrarse más en su trabajo y en lo que le depare Dios.



"Realmente no lo juzgo al contrario, está en busca de sus sueños va por ellos y yo le deseo todo el éxito, ojalá que gane su campeonato, le deseo mucho éxito y dejarle todo, no que las cosas se vayan acomodando solas y que nos sirvan de gran aprendizaje para todos...", dijo la famosa.