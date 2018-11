¿Yanet García en una relación seria con Sebastián Yatra?

Una de las mujeres que más ha llamado la atención en el mundo del espectáculo sin duda alguna es Yanet García, pues su belleza ha sido elogiada en redes sociales en más de una ocasión.

Pero muchos se han preguntado si la chica del clima tiene novio pues desde que terminó con el gamer Douglas Martín, no se ha sabido sobre algún romance formal, pero las cámaras del programa Hoy viajaron a Culiacán, Sinaloa para preguntarle al cantante Sebastián Yatra si tiene interés en la bella mujer pues siempre le da like a sus sexys fotos.

Yanet no muy linda, me cae muy bien somos muy buenos amigo que Dios la bendiga siempre, donde expresó que es una mujer muy guapa.

Por si fuera poco dejó en claro que los likes que le da a la modelo no tienen nada que ver con que quiera hacer algo más que una amistad y esto fue lo que dijo.

Yo soy un tipo bueno para los likes una timba like, like, like las publicaciones de ella se prestan para like finalizando con un beso para su bella amiga.