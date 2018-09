Yessica de Enamorándonos baja 20 kilos y luce espectacular

Ahora sí que Yessica, ex participante de Enamorándonos, no ha encontrado el amor, pero de que cada día se pone mejor, de eso no hay duda.

Y es que la ex amorosa recientemente publicó unas fotografías en su cuenta de Instagram, donde luce su escultural figura, luego de bajar unos 20 kilos, por lo que sus seguidores no han parado de chulearla.

"Si con lo que la gente hablan y critican uno fuera millonario. Sigue como vas hermosa que lo que la gente hablen de ti te valga", escribió dahiana952.

Algunos de los usuarios le pidieron que pasara la receta para poder lucir un abdomen como el de ella.

"@anitasky una lipo marcación jajaja", respondió la también modelo.

Y no faltó quien ya hasta le ponía casa y departamento.

"Quiero hacerte la mamá de nuestros hijos", dijo jerry_santillan_.

Tras su salida del programa de TV Azteca, Yessica ha logrado colocarse como una de las modelos más solicitadas a nivel nacional.

Hace unos años, la ex amorosa llegó a pesar 100 kilos, pero su constancia en llevar una vida saludable, una buena dieta y ejercicio, hacen que los resultados se vean en su cuerpo.

