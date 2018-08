Yolanda Andrade responde a quienes la relacionan con narcotraficantes

Hace unas semanas Yolanda Andrade, fue al Mundial de Rusia, con algunos amigos, pero lo que sorprendió a todos fue cuando la sinaloense, se presentó en las inmediaciones del estadio con "El santo de los narcotraficantes", Malverde.

Leer más: Yolanda Andrade defiende a Roberto Palazuelos de Luis Miguel

Tras regresar a México y preparar nuevos proyectos junto a su amiga Montserrat Oliver, la conductora fue cuestionada, sobre su creencia hacia la deidad y de acuerdo con el portal Silla Rota esto respondió:

Leer más: La foto de Montserrat Oliver que provocó terror en sus fans

No me importa lo que digan ni piensan, porque a mí no me llega ni me lastima. Sinaloa es mucho más que eso, dijo Joe.