Yuridia una mujer empoderada con una visión diferente

Cuando Yuridia llegue a Estados Unidos en agosto con su gira Desierto, lo hará en un momento de cambio para las mujeres que se ha reflejado especialmente con los movimientos #MeToo y Time's Up.

"Me emociona mucho que la gente esté abriendo los ojos a la posibilidad de que las mujeres tienen muchísimo más que decir de lo que se esperaba y yo lo estoy notando", dijo la cantante mexicana a The Associated Press en una entrevista telefónica reciente.

La música también les está abriendo las puertas a las mujeres fuertes y me alegra mucho que esté pasando esto.

Cuando Yuridia debutó a los 19 años en el reality "La Academia" en 2005, sobresalía por su poderosa voz de mezzosoprano, sus 1,79 metros de altura, su complexión robusta y un carácter que proyectaba fuerza e independencia.



Yo surgí en un momento en el que las cosas eran solamente de una forma y ahora no, ahora se están abriendo las puertas a muchas posibilidades y eso es algo que me encanta, dijo la artista, ahora de 31 años.



Yuridia es originaria de Hermosillo, capital del estado de Sonora, y creció un poco más al norte en Arizona. Su actual gira se titula "Desierto" y refleja la belleza de los paisajes entre los que se crio, los cuales siente que tuvieron un impacto en su carácter.

"Me gusta muchísimo saber que soy de un lugar así, de donde son los vaqueros y donde hay muchísima gente talentosa", expresó. "Siento que me hizo una persona solitaria, que sabe cómo sobrevivir en soledad y recia".

Su relación con el desierto continúa ya que su hijo Phoenix, de 11 años, vive justamente en la ciudad de Phoenix, Arizona.

"Él está estudiando, está aprendiendo inglés, está súper feliz viviendo en Phoenix", dijo la artista, que por cuestiones de trabajo mantiene su residencia en la Ciudad de México. "Es una meta mía volver a vivir donde crecí".

La cantante, que ha sumado más de 100 millones de vistas en YouTube con el video del tema "Amigos no por favor", de su álbum acústico "Primera Fila", emprenderá en agosto su segunda gira por Estados Unidos, con paradas en Chicago, San Francisco, Las Vegas, Los Ángeles, San Diego, Denver, Phoenix, El Paso y Dallas, entre otras ciudades.



Estamos súper emocionados porque vamos a hacer otra vez el mismo recorrido y vamos a agregar un par de ciudades más, señaló. "Se viene mucho trabajo y yo estoy que no quepo en mí".

Su disco de la serie de Sony Music "Primera Fila", lanzado en noviembre de 2017, también incluye el sencillo "Ya te olvidé", interpretado originalmente por Rocío Dúrcal y compuesto por Marco Antonio Solís.

"Cada vez que canto una canción suya estoy pensando en ella, viendo la forma de rendirle homenaje y de hacer lo que pueda para mantenerla en los pensamientos de la gente", dijo Yuridia sobre la estrella española fallecida en 2006.

Es una responsabilidad grande, pero me encanta cantar canciones de Rocío y escucharla a ella cantar es siempre emocionante. Siempre va a ser así, es algo que nos dejó a todos.

En su momento Dúrcal llegó a hacer una gran dupla con Juan Gabriel, quien por años colaboró con ella como compositor e intérprete. En su álbum, Yuridia contó con José Luis Roma, del dúo mexicano Río Roma, como autor de "Amigos no por favor" y "Respóndeme Tú", la cual interpreta con Pepe Aguilar y fue elegida por los fans de la cantante como segundo sencillo del álbum.

La relación creativa entre Roma y Yuridia es muy cercana. Él la llama por teléfono cuando tiene nuevas composiciones e incluso dijo que la visitaría en su casa de campo en Tepoztlán, en el estado de Morelos, al sur de la capital mexicana. A su vez, ella dice que tiene la confianza de sugerirle cambios para poder hacer aún más suyas las piezas.

Es una relación que podría recordar a la de Dúrcal con Juan Gabriel.

"Yo no sé si compararme con ellos porque fueron en su momento íconos y lo siguen siendo, no sé si yo podría compararme con personas así. Pero sí siento que con José Luis encontré al compositor perfecto y me siento muy afortunada de que siga componiendo canciones para mí", dijo Yuridia.



Creo que encontré en Jose Luis mi alma gemela de la música en este momento y siento que él también elige las historias correctas para dejarme a mí contárselas a la gente, agregó.

Su trabajo sin duda ha sido bien recibido por el público. A mediados de marzo el álbum de Yuridia fue certificado platino en México por sus altas ventas y ahora la cantante se prepara pare presentarse el sábado en el Auditorio Nacional, en un concierto para el que se han agotado las entradas. El 11 de mayo regresará al emblemático escenario capitalino.

Con información AP