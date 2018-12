5 propósitos de Año Nuevo más populares de los mexicanos

Estamos a días de finalizar el año, y seguro ya tienes clara la lista de propósitos que quieres cumplir el año entrante. Muchos se quedan a la mitad de camino y otros son cumplidos satisfactoriamente. Según un estudio realizado, estos son los más populares ¿Quieres conocerlos? Aquí te los decimos.

Bajar de peso

Inicia el año y con el las dietas y el ejercicio, y es que la mayoría promete que este será el bueno y por fín recuperará su peso ideal y volverá a usar la ropa de hace algunos años. La mayoría lo hace su propósito año con año pero solo pocos lo cumplen. Si tu quieres pasar a la lista de los que ya lo lograron, no te desesperes y lo quieras hacer en un mes. Lo ideal es comenzar a comer más sano, hacer ejercicio por lo menos veinte minutos diariamente y beber mucha agua. ¡Ánimo, si se puede!

Año nuevo, vida nueva

Mejorar la salud

Estar bien de salud es uno de los propósitos que no pueden faltar, y es que si nos hace falta, realmente no podemos cumplir gran parte de nuestras metas. Pero no te compliques, inicia por lo más sencillo, que es realizarte un chequeo médico para confirmar que todo esté bien. Otra cosa que puedes hacer es visitar a tu dentista; y si también estás buscando ayudar a tu vista que en la actualidad está cansada porque siempre estamos frente a dispositivos electrónicos como el celular, en Clínica Mi Salud te regala un 40% de descuento en lentes con antirreflejante y lentes de aumento de las mejores marcas. Solo da clic a la siguiente imagen y descargar el cupón, el cual puedes hacer válido en la sucursal de tu preferencia en Sinaloa.

Ahorrar dinero

A pesar de que diciembre se distingue por la esperada llegada del aguinaldo, caja de ahorro y demás entradas de dinero para nuestros bolsillos, sin duda es más lo que tarda en llegar que en la que lo gastamos, por ello la mayoría de nosotros nos prometemos iniciar el año haciendo nuestro ahorro personal. Proponte una meta e intenta lograrla, por ejemplo guarda todas las monedad de $10 pesos en una alcancía y no la quiebres hasta finalizar el año; también puedes abrir una cuenta en el banco y depositar a inversión. ¡Te sorprenderá lo que puedes juntar!

Ahorrar dinero es una de las metas.

Viajar

Uno de los principales propósitos que más se piden es viajar más y cumplir el sueño de conocer nuevos lugares. De hecho gran parte de ellos aprovechan el mes de enero para realizar la compra de sus boletos de avión, ya que es uno de los meses en el que los las aerolíneas reducen sus costos. ¡No te quedes con las ganas de conocer el lugar de tus sueños! Haz una lista de los lugares que te gustaría conocer, elije uno, investiga costos y ahorra para lograrlo. Si quieres gastar menos, viaja en modo mochilero hospedándote en hostales, no te imaginas todo lo que puedes ahorrar.

El sueño de muchas personas es viajar por el mundo.

Tener una relación de pareja

Existen personas que desean tanto encontrar el amor de sus vidas que hasta realizan rituales en la noche del 31 de diciembre como esconderse bajo una mesa, poner a San Antonio de cabeza y usar ropa interior de color rojo. Lo que también puedes hacer es salir a lugares para conocer personas con tus mismos gustos o hasta entrar en las páginas para encontrar pareja, solo ten cuidado ¡Esperemos este año sea el bueno!

Todos quieren encontrar el amor verdadero

¿Cuál es el tuyo?