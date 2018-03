5 tips para que tengas más espacio en tu cocina

¿Quieres una cocina más amplia en la que encuentres todo con facilidad y además luzca bella? Con ayuda de Interceramic esto puede ser una realidad, solo pon en práctica los siguientes tips.

INSTALA ESTANTES ADICIONALES

Un truco que nunca falla son colocar estantes en lugares estratégicos, que además de ofrecerte más espacio para tu vajilla y utensilios limpieza, te permiten mantener mayor control de las cosas. ¡Te encantará el resultado!

SACA PROVECHO DE LOS RINCONES

En muchas ocasiones desaprovechamos rincones claves como los esquineros. En estos casos la recomendación es crear pequeños cajonsitos de madera que vallan a corde con el diseño de tu cocina, también puedes adaptarles separadores dentro que te servirán para colocar objetos pequeños como los cubiertos.

COLOCA UN SOPORTE EN LUGARES CLAVES

Sabemos que muchos utensilios de cocina por su tamaño son difíciles de acomodar, un ejemplo de esto son las tablas para picar, lo que puedes hacer es colocar soportes de distintos tamaños dentro de los gabinetes,. ¡Te resultarán muy útiles!

ADAPTA TU PROPIA MESA PLEGABLE

Algo que te encantará y seguramente tus invitados agradecerán, es colocar en el lugar de tu preferencia una mesa plegable, aparte de brindarle un toque chic a la cocina, te sera de gran utilidad. El material para tu construcción puede variar, sin embargo te aconsejamos que sea de madera ya que es muy limpia y combina con todo.

COLGAR TODO LO QUE SEA POSIBLE ES UNA BUENA IDEA

No hay nada mejor para las personas a las que les gusta encontrar las cosas con facilidad como colgarlas, aunque parezca una idea un poco fuera de lo común, puede ser realmente útil, solo necesitas el soporte adecuado. El material que puedes utilizar es la madera en cerámica, ya que varía mucho en sus diseños y es muy resistente.

Como puedes ver, es muy sencillo darle un nuevo estilo a tu cocina, la solución está en los detalles y lo mejor es que todo lo podrás encontrar en Interceramic. Si tienes alguna duda o necesitas asesoría no dudes en comunicarte con ellos, ya que cuentan con expertos capacitados en el tema de interiores para tu hogar.

VISÍTALOS EN SUS DIFERENTES PLAZAS EN CULIACÁN

Interceramic Culiacán Maquio

Blvd. Manuel J. Clouthier No. 2177 Col. Libertad Tel. (667) 761 40 40. Horario: Lunes a Viernes de 8:30 am a 5:00 pm y sábados de 8:30 am a 2:00 pm

Interceramic Culiacán Calzada

Calzada Heroico Colegio Militar # 1770 Col. Margarita C.P. 80270 Tel. (667) 749 49 46. Horario: Lunes a Viernes de 8:30 am a 5:00 pm y sábados de 8:30 am a 2:00 pm

Interceramic Culiacán Ignacio Ramírez

Ignacio Ramírez No.936 Pte. Col. Almada C.P 80200, Culiacán, Sin. Tel. (667) 713 31 04 y 713 34 33. Horario: Lunes a Viernes de 8:30 am a 7:00 pm y sábados de 8:30 am a 2:00 pm

Interceramic Culiacán Pedro Infante

Boulevard Pedro Infante #3080, Col. Las Flores. Tel: (667) 721 58 97. Horario de lunes a viernes de 8:30 am a 7:00 pm y sábados de 8:30 a 2:00 pm.

