Tendencias 2018 en pisos para el hogar y la oficina

Si has soñado con poner piso de madera en tu casa u oficina pero no lo has hecho porque el costo de instalación y de mantenimiento son muy elevados, te tenemos una noticia que te va a encantar: ese sueño ya lo puedes hacer realidad. ¿A qué se debe?, pues a los pisos de madera en cerámica que tienen garantía de por vida y sin tener que preocuparte por los cuidados.

Para mostrarte la nueva tendencia, Interceramic te muestra lo más reciente en este tipo de pisos y azulejos, y dónde los puedes aplicar para que le des a tu espacio elegancia y calidez.

TU COCINA PERFECTA

Prepara los mejores platillos en la cocina que siempre has querido con un glamouroso piso de madera en color Bianco Mate, que además de lucir hermoso es muy fácil de limpiar.

UNA CÓMODA SALA DE ESTAR

Sabemos que la sala es uno de los lugares favoritos de tu casa, por ser punto de reunión de la familia y los invitados, ahora visualízala con un bello piso de madera, color Bruno Mate. ¡Seguro les encantará!

LA RECÁMARA QUE MERECES

Es momento de consentirte y tener la recámara que siempre haz anhelado, una que distinga tu personalidad y esencia. Compleméntala con un bello piso en madera de cerámica estilo Naturale, para darle un toque sofisticado y confortable.

UN ESPACIO ÚNICO PARA TI

Innova y atrévete a cambiar esos viejos espacios de tu casa por unos en los que realmente disfrutes tu tiempo, con colores neutros y cómodos muebles, sin olvidar los finos acabados y el diseño del piso, uno que podemos sugerirte es el Fume en estilo madera. ¡Lo amarás y querrás pasar gran parte de tu tiempo ahí!

Como puedes ver, aparte de hacer lucir tus espacios, los pisos de madera en cerámica son muy accesibles, limpios y con gran variedad en sus modelos. Si tienes alguna duda o necesitas asesoría personalizada para remodelar tu hogar, oficina o establecimiento, visita a los expertos de Interceramic.

