Aumentan un 36% solicitudes de información para las dependencias

Culiacán.-Los sistemas estadísticos de Ceaip muestran un aumento del 164 por ciento en el número de recursos de revisión presentados este año en comparación con el anterior, así como también se ha presentado un 36 por ciento más de solicitudes de Acceso a la Información Pública formuladas durante 2018, afirmó Rosy Lizárraga Félix.

El número de recursos de revisión (inconformidades con respuestas recibidas) este 2018 es de mil 597, contra 605 del año pasado, así como 17 mil 681 solicitudes de información pública de este año, comparadas con las 12 mil 951 del 2017.

La Presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (Ceap), dijo que estos porcentajes al alza indican que los ciudadanos continúan interesándose cada vez más en ejercer su derecho y cuestionar a las autoridades que los representan.

De igual manera, indicó que el ciudadano también está perfeccionando sus conocimientos sobre transparencia, al ser más específicos al momento de pedir a las entidades públicas la información que necesitan, e inconformarse cuando no la reciben.

Venimos advirtiendo un mayor conocimiento y más método en el ciudadano solicitante, eso es muy benéfico para la transparencia en Sinaloa; es un buen avance, y también necesitamos más personas que ejerzan su derecho a estar informados, puntualizó.

Un 34% de incremento de solicitudes de información registra este año. | Cortesía

De las dependencias con más recursos de revisión o inconformidad con la entrega o la falta de entrega de información se encuentran:

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de la UAS (Suntuas) con 117; Ayuntamiento de Mazatlán 106; Fiscalía General del Estado de Sinaloa 95; Ayuntamiento de El Fuerte 70 y la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte con 67 recursos.

Dijo que de los mil 597 recursos de revisión de este año, 965 fueron resueltos por Ceaip en beneficio del ciudadano y se instruyó a la dependencia pública para que entregue la información solicitada.

Abundó que de los más de mil 500 recursos, 736 fueron por inconformidades de los solicitantes con la información que recibieron, mientras que 861 fueron faltas de respuesta.

Exhortó a quienes atienden el tema de la transparencia en las 244 dependencias de Sinaloa, a dar el tratamiento adecuado a las solicitudes de información pública y no optar por simplemente no responder, pues ello puede afectar los avances logrados en la materia, además de hacerse acreedores a medidas de apremio, con multas pagadas directamente del bolsillo del servidor público y no de la dependencia.

Mientras que los sujetos obligados que más solicitudes recibieron, fueron el Ayuntamiento de Mazatlán con mil 259; la Fiscalía General del Estado (FGE) con 961; Servicios de Salud de Sinaloa 718; Ayuntamiento de Culiacán 709; Ahome 638; Universidad Pedagógica de Sinaloa (UPES) 541; Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado 517.

También la Secretaría de Administración y Finanzas recibió 466 solicitudes este año 2018; Congreso del Estado 397 y Secretaría de Educación Pública y Cultura 384 solicitudes.

Rosy Lizárraga Félix dio a conocer que la información que más se pide tanto a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) como del Sistema Infomex Sinaloa, es la relacionada con el manejo de los dineros, como lo son las licitaciones y resultados, obra pública, sueldos, viáticos, destino de recursos, contrataciones, proveedores, vehículos y plazas asignadas.