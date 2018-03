Con miles de seguidores, El Pirata de Culiacán está solo en su funeral

Culiacán, Sinaloa.- En la humilde vivienda propiedad de su abuela, en la colonia Las Cañitas, es donde ayer velaron los restos de Juan Luis Laguna Rosales.

Aquel jovencito de escasos 17 años que se popularizó como el Pirata de Culiacán, pese a no ser de la capital del estado de Sinaloa, sino de la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato, zona castigada por la inseguridad y que el primer cuatrimestre del año fue escenario de cotidianas balaceras entre grupos antagónicos del crimen organizado.

En la vivienda pintada de verde se observó a un grupo de mujeres debajo de una carpa blanca sentadas en unas sillas de plástico del mismo tono, pero no había nadie más, como comúnmente salía en videos o en fotografías rodeados de quienes se decían decir sus amigos.

La polvorienta calle Manuel Palafox, por donde andaba de niño el Pirata de Culiacán, lucía sola.

Lugar donde lo asesinaron. Foto: Twitter

El nombre del menor youtuber le dio la vuelta al mundo cuando la noche del lunes fuera acribillado dentro de un bar de la ciudad de Tlajomulco, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco.

A decir de fuentes de seguridad, sus restos llegaron durante la medianoche de ayer a Navolato, aunque para poder liberar el cuerpo su familiar que acudió a reclamarlo, tuvo ciertas dificultades para el papeleo, pero por fin lograron dárselo.

Fue triste ver que aquella vida que lució el adolescente en redes sociales esta vez careció de excentricidades, pues esta desapareció con la realidad.

Foto: EL DEBATE

Su familia, fuertemente golpeada por su pérdida, evitó a toda costa tener contacto con medios de comunicación.

Ya no querían saber más de lo que pasó, ni de lo que pasará.

Juan Luis Laguna Rosales, antes y después de su muerte, traspasó fronteras al salir en algunos videos ingiriendo bebidas embriagantes y disfrutando del momento.

Cabe recordar que el conocido Pirata de Culiacán salió a temprana edad de su casa tras tratar de sobrevivir del abandono de sus padres.

Se espera que el día de hoy le den cristiana sepultura.

Poca gente está en el velorio. Foto: EL DEBATE

La tierra de El Pirata de Culiacán

Villa Juárez es una sindicatura perteneciente al municipio de Navolato, este lugar está ubicado en el centro del estado de Sinaloa, a 20 km al sureste de Navolato, cabecera del municipio homónimo al que pertenece y a 20 km al suroeste de Culiacán, la capital del estado.

Este sitio en los últimos meses ha sido de los más violentos en Sinaloa, ejecuciones, comandos armados, robos, son temas que diario se miran y se escuchan en los medios de comunicación.

Entrada principal a Villa Juárez. Foto: EL DEBATE

Cabe señalar que hace unos meses se quitó una base militar que se había colocado para combatir el crimen organizado.

En la sindicatura no es muy común el uso del internet, por lo que muchos pobladores no conocían o no sabían de la fama con la que contaba El Pirata.