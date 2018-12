"Dicen que me parezco y canto como Vicente" 

Los Mochis, Sinaloa.- Con un gran parecido al cantante Vicente Fernández, Raúl Uribe, quien trabaja en una tienda de autoservicio de la ciudad de Los Mochis y en un lavadero de carros, se ha vuelto viral en las redes sociales luego de que lo hayan grabado cantando casi idéntico al Charro de Huentitán, y hoy ya lo bautizaron como el Chente de Los Mochis.

El video, subido a redes sociales durante la semana pasada, ha circulado por todo el territorio nacional, así como en los países vecinos como en Estados Unidos y hasta en Chile.

Inicios

A Raúl Uribe Cruz, quien vio la luz primera el 22 de febrero de 1978, en el mismo mes que Vicente Fernández. Le nació desde muy “plebe” el gusto por la música y el estilo de Vicente Fernández. A la edad de 14 años decidió dedicarse a seguir sus pasos y sacarle provecho al gran parecido con el cantante en la voz y en el estilo.

Uribe Cruz relata que todo se fue dando desde el año 2009, cuando todos sus amigos le llamaban “Chente” y fue así como se enfocó en ver las películas y cantar las canciones que más le llegaban al alma del Charro de Huentitán.

“Me gusta mucho la de Por tu maldito amor, Las botas de charro, Cuando quería ser grande, La llave de mi alma, La cruz de olvido, entre otras muchas de las viejitas. Por ese lado se fue abriendo mi popularidad, pero no me dedico a esto, no soy una persona que haya tenido estudios en el canto ni de música ni de nada, lo mío es natural”.

Raúl Uribe relata que sus amigos le comenzaron a llamar Chente. Foto: Javier Padilla/ EL DEBATE

Mencionó que se siente muy feliz que unos trabajadores de una empresa cervecera le hayan grabado un video de él cantando mientras trabajaba y luego lo hayan compartido en redes sociales para darlo a conocer.

“Empezaron a compartir el video y la gente empezó a responder. Ha andado en toda la República mexicana, Estados Unidos y hasta en Chile y países vecinos. Y lo que venga lo espero con los brazos abiertos”.

Llamada

Relató que hace unos días le llamaron vía telefónica de un programa de Radio de Los Ángeles, California, en donde le presentaron a Vicente Fernández. Dice que en esa llamada lo invitó a su rancho y lo felicitó por su trabajo y talento.

“Al momento de estar conversando comentaron los locutores: ‘a ver, don Vicente’, y entonces yo dije: ‘Ah, canijo”, y cuando habla el señorón, ¡nombre, casi me infarto!, porque es un sueño muy bonito y se siente, pues wow!, porque una persona como él, con su imagen y el nivel que tiene, haya tomado la llamada y el tiempo para hablar conmigo y expresarme el gusto que le dio por ver el video, te hace sentir feliz”.

Relató muy emocionado que su ídolo, Vicente Fernández, lo invitó a su rancho, por lo que para él es “algo bien hermoso, bien bonito”.

Respecto si la fama lo ha cambiado, dijo: “Yo sigo siendo el mismo, la misma persona humilde y sencilla. Yo ando con mi bicicletita de casa al trabajo y del trabajo a la casa, y le doy las gracias a todos los que compartieron mi video”.