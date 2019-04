Profeco sancionará negocios que aumenten precios en vacaciones

Culiacán, Sinaloa.- A través del operativo de Semana Santa, Profeco instalará módulos en los tres aeropuertos del estado y destinos turísticos para verificar que los prestadores no incrementen los precios o de lo contrario serán acreedores a multas de 60 mil pesos en adelante, afirmó Miguel Ángel Murillo.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mantendrá vigente el operativo a partir de esta semana y hasta el próximo domingo, para atender quejas y denuncias de restauranteros y hoteleros.

Detalló que las principales ubicaciones serán Mazatlán con tres módulos, uno en Altata y otro en El Maviri. Además anunció que se llevarán a cabo recorridos en las playas. “El principal inspector es la ciudadanía, si no presentan denuncias no podemos dar seguimiento a sus casos”, explicó Murillo.

Multas

Precios a la vista y paquetes hoteleros bien definidos serán uno de los requisitos que los prestadores de servicios deberán cumplir o de lo contrario serán acreedores a multas superiores a 60 mil pesos.

En este sentido, indicó que el fin de semana pasado realizaron recorridos por el puerto de Altata, donde sostuvieron reunión con los empresarios para acordar el precio fijo de los servicios que prestarán a los turistas.

Para dar servicio a la ciudadanía que lo requiera, el titular de Profeco en Sinaloa aseveró que todo el personal de la Procuraduría Federal del Consumidor estará laborando de manera cotidiana.

Hasta la fecha, en cuestión de denuncias y quejas, informó que en el puerto de Mazatlán la Profeco atendió una llamada del tipo compartido, la cual se está atendiendo entre el turista y el prestador de servicio.

Miguel Ángel Murillo exhortó a la ciudadanía a que presenten denuncias formales a la Profeco; y solicitó la participación de los consumidores para poner un alto de los empresarios y proveedores abusivos.

De no estar de acuerdo en las propinas, dijo que estas no son obligatorias, y que si no están de acuerdo con los precios ofrecidos y estos ya presentan un incremento, deben hacer llegar la denuncia para evitar que se cometan atropellos durante estas vacaciones de Semana Santa.