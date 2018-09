Yo no tengo colores y no trabajo con colores: Quirino Ordaz

Este 2018 dejó un saldo nunca antes visto en Sinaloa con las elecciones en las que por primera vez las alcaldías de Culiacán y Mazatlán fueron ganadas por la izquierda.

En ese tenor, el gobernador Quirino Ordaz Coppel en entrevista para EL DEBATE desde la ciudad de México dejó claro que este Tsunami llamado Morena no interferirá en su relación con los nuevos representantes electos.

Yo no tengo colores y no trabajo con colores, siempre he trabajado con todos por igual porque el desarrollo tiene que ser equilibrado y equitativo"