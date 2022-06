“Un buen priista habla siempre bien del PRI”; Cinthia Valenzuela

Culiacán, Sinaloa.- En el fortalecimiento del PRI después de la derrota en las pasadas elecciones, Cinthia Valenzuela señala que no se ha encontrado con muchos ecos.

La actual dirigente del partido rechaza las declaraciones de el exsenador priista Aarón Irízar sobre que el PRI en Sinaloa tiene una posición acomodaticia al poder morenista y se encuentra en una inercia al no renovar la dirigencia.

Valenzuela argumenta que la construcción debe hacerse desde el interior: “un buen priista que aspira a fortalecer el partido lo hace desde casa, pero siempre habla bien del PRI en público y privado”, expresó.

Hizo un llamado a la unidad y el fortalecimiento, mientras que justificó que aún el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI nacional no haya emitido una convocatoria para renovar la dirigencia después de que Jesús Valdés renunciara hace un año a esta, y de esta forma ella asumió el liderazgo al pasar de la secretaria general a este puesto.

“Hay quienes están esperando el cambio de dirigencia para buscar con esa dirigencia construir sus candidaturas en el 2024, no están pensando en el PRI actual , en lo que requiere el partido”, dijo sin contestar la pregunta si este es el caso de Irízar.

Dijo que el PRI nacional está en un proceso electoral después de las elecciones en varios estados en litigios y que, en lugar de ser un problema para el CEN, deben ponerse de acuerdo en Sinaloa.

Diferentes visiones

No coincide con muchos puntos declarados por Aarón Irízar, declaró Sergio Mario Arredondo, presidente de la Fundación Colosio. No se deben acallar voces, dijo. Es y ha sido uno de los grandes activos pero “si decide quedarse o no, es una decisión personal”. Criticó que no ve a un PRI entregado a Morena, pero no está acostumbrado a ser oposición y que deben ser propositivos, a diferencia de otros partidos en el pasado. También dijo que se reconstruirá el partido con base en el debate y las diversas opiniones.

Sobre las declaraciones de Irízar, el diputado local del PRI Ricardo Madrid dijo que el exsenador tiene todo su respeto y señala que es un referente en la clase política sinaloense, pero dijo que el PRI incluso lo ha respaldado cuando ha perdido elecciones. Comentó que se apoyará a quienes deseen competir por la dirigencia, sean nuevas caras o no.

En Mazatlán, se aceptó que el partido tiene que trabajar mucho para resurgir, así lo aseguró la regidora del Ayuntamiento de Mazatlán del PRI, Esther Juárez Nelson.

Cierran filas

Los presidentes de los comités municipales del PRI y otros priistas consultados por este medio cerraron filas con el liderazgo de Cinthia Valenzuela y el CEN del PRI, señalaron que están a la espera de la convocatoria para la renovación de la dirigencia. Así se expresaron Pedro Flores, presidente del PRI en Guasave, y el dirigente en Salvador Alvarado, Marco Antonio López González.

El presidente del partido en Mocorito, Francisco Javier López, lamentó las salidas de priistas y reconoció los esfuerzos de Valenzuela señalando que no se puede trabajar a largo plazo, pues su gestión vence en diciembre.

Puntos Encontrados

"No son gerencias en el PRI, son diri-gencias para mover a gente que piensa y actúa diferente dentro del partido”, Aarón Irízar, exsenador.

"Me toca estar al frente en el momento más difícil; he pasado en una dirigencia de prórrogas”, Cinthia Valenzuela Diputada y dirigente del PRI

"No tenemos fecha que se nos haya dado a conocer a nosotros para una renovación de la dirigencia estatal, pero seguimos trabajando con empeño”, Pedro flores, presidente del PRI en Guasave.

"Duele que se vayan, y claro está que en el partido nos vamos a quedar los que realmente le llevamos lealtad e institucionalidad al partido”, Francisco Javier López Comité municipal del PRI en Mocorito.

"No comparto la opinión de Aarón Irízar, en el sentido de que quienes estamos en el gobierno nos acomodamos a los intereses de Morena”, Esther Juárez Nelson, regidora del PRI en Mazatlán.

"En lo particular, respeto las expresiones de Irízar y no coincido con muchos puntos. Merece ser escuchado y atendido”, Sergio Mario Arredondo, diputado del PRI.

Con información de Leticia Villegas, Vianney Contreras y Blanca Regalado.