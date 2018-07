Abuso sexual, asignatura pendiente en Sinaloa

Sinaloa.- En el transcurso del 2018, ocho niñas entre 1 y 10 años han sido víctimas de abuso sexual en Sinaloa. Antes, en los años 2015, 2016 y 2017, 49 menores en dicho rango de edad fueron violentadas sexualmente. De acuerdo con los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado, esta no es la edad de mayor incidencia en víctimas, sino de los 11 a los 15 años, que del 2015 al 2018 suman 171 casos.

Analistas, organizaciones civiles y sicólogos coinciden en que la lucha contra la violencia sexual es una de las grandes asignaturas pendientes en Sinaloa, el estado en el que 560 mujeres han sido violadas en los últimos cuatro años. Los municipios de mayor incidencia del 2015 al 2018 son Culiacán, con 195 casos, y Mazatlán, con 123 casos; detrás de ellos está Ahome, con 87, y Guasave, con 41.

Las cifras son expuestas gracias a las denuncias ante el Ministerio Público, aunque lo anterior no estima un dato real frente al silencio provocado por tabúes, costumbres o temor a los agresores.

Rezago

De acuerdo con la organización IPAS, la cual se dedica a la promoción de derechos sexuales y reproductivos en el país, no hay suficientes instrumentos legales que protejan a las niñas de la violencia sexual. En su reporte «Violencia sexual y embarazo infantil en México, un problema de salud pública» se estima que la edad mínima para consentir la cópula varía de acuerdo con el código penal de cada estado, en el caso de Sinaloa indica que las niñas de 12 años ya podrían consentir la cópula, al igual que entidades como Guerrero y Oaxaca.

La abogada Teresa Guerra indicó que actualmente el tema de violencia sexual en Sinaloa no se ha atendido con el nivel de exigencia que requiere. Uno de los motivos principales, dijo, es que muchísimos casos de violencia sexual no se denuncian, la incidencia incluso es mucho mayor de lo que se conoce, estimando que por cada caso denunciado existen otros 10 que no.

Entre las razones, Teresa Guerra destacó que se encuentra el hecho de que muchos padres de familia a veces deciden mejor callar ante un proceso legal tortuoso donde la víctima se ve expuesta, es revictimizada y se carece de confianza en la autoridad, «el nuevo sistema de justicia penal protege más a los acusados, no se pondera a la víctima, la víctima está obligada a encarar a su agresor. En el caso de violencia sexual, cada vez más vemos que hay agresores involucrados a veces en otro tipo de ilícitos, entonces es más común que la víctima se sienta intimidada porque además debe encarar directamente», expuso.

La también defensora de los derechos de la mujer señaló que Sinaloa carece de una verdadera política de prevención. Destacó que ningún problema grave se resuelve con una sola acción, por lo que indicó que falta voluntad política y darle la importancia debida al tema. «Porque mucho tiene que ver con prácticas, y la manera más brutal es el tema de tratarla de doblegar y tratar de abusar de ella, en su cuerpo. Yo creo que son muchos más esfuerzos los que se tienen que hacer, y no hay una sola solución», subrayó.

Efectos social y sicológico

Por su parte, Hiram Reyes Sosa, académico en Sociología por la UAS, indicó que se tienen costumbres, normas y valores que rigen las cosas que deben ser moralmente correctas o incorrectas, por lo que ante una violación en un contexto como el mexicano, y particularmente como el sinaloense, una familia pueda sentir vergüenza por el hecho de tener que ir a denunciar ante el Ministerio Público una violación de una hija de 15 años, por ejemplo. De acuerdo con estudios, dijo que la sociedad tampoco confía en las instituciones a la hora de denunciar, por lo que se vuelve un factor de poca incidencia.

Sobre la persistencia de los agresores en violación sexual, explicó que generalmente se ha atribuido que personas de bajos recursos son las que tienen que incidir en este tipo de delitos, «la idea es que, por lo menos en el área social o la sicología, en general habría dos misiones que pueden promover o explicar por qué puede haber agresores. Una tiene que ver directamente desde una visión patológica: un sujeto que tuvo una experiencia negativa, una visión muy individualista sobre los tipos de personalidad; y la otra puede ser más social: personas que no han tenido acceso a la educación, marginadas, etc.», describió.

Sin embargo, dijo que lo anterior no siempre es la regla. Los actos siguen existiendo porque son pensamientos e ideas que se tienen como sociedad.

Olga Lidia Casillas Cárdenas, doctora en Sicología, indicó que la violación sexual es un tema fuerte en personas indefensas, los menores están siendo agredidos por diferentes características. Lo más lamentable, dijo, es que los agresores son personas muy cercanas a ellos, lo que hace que la situación emocional sea mucho más impactante.

La sicóloga indicó que las menores que viven este tipo de agresión sexual, por la familia o por alguien muy cercano, regularmente están siendo amenazadas para que se lleve a cabo el acto. La violación, dijo, tiene que ver con amenazas, intimidación, acoso, ya que tiende a agredir al otro, por lo tanto, eso tiene una característica de mucho miedo, angustias, y los menores comienzan a tener alteraciones en los sueños, ansiedades, dejan de dormir su ciclo normal por el impacto emocional que viven; tienen alteraciones en alimentación, son introvertidos y con poca socialización por el miedo de que puedan tener una agresión por otra persona, «esas características muy fuertes en los niños, en algunos dependiendo del tiempo, porque desgraciadamente hay niños que tienen años, meses, viviendo el sufrimiento este que es muy traumático. Los niños tienen muchas alteraciones en ese sentido», expuso.

Casillas Cárdenas mencionó que son muchos aspectos que están en juego y que impiden que se haga una denuncia, pero el más importante, dijo, es la ignorancia con la que se vive el contexto social y el miedo. Explicó que, con base en su experiencia, muchas familias, desgraciadamente, la pareja del agresor sabe de estos eventos de agresión para sus hijos, sin embargo, no se llega a la denuncia, muchas veces es por miedo o por amenazas hacia los integrantes de la familia, otras es por miedo de enfrentar una situación legal «porque saben que no van a ser escuchados, porque saben que es muy tardado el procedimiento, otro por cuestiones de legislaciones, tener que enfrentar a una niña que viene de un evento traumático de este tipo, nuevamente al evento ante un juicio oral, por ejemplo», expresó.

Contexto nacional

Actualmente, una de cada tres mujeres en el mundo ha enfrentado violencia sexual.

En México, cinco de cada 10 mujeres han enfrentado violencia emocional; cuatro, violencia sexual; y tres, violencia física, lo anterior de acuerdo con la organización IPAS.

Asimismo, indica que todas las denuncias por abuso sexual, violación, incestos, otros delitos contra la libertad sexual, lenocinio y trata con fines de explotación presentan una mayor incidencia cuando las víctimas tienen entre 10 y 19 años de edad.

La organización estima en su reporte que en México el 1.76 por ciento (128 mil) de las mujeres que participaron en la Encuesta Nacional de Violencia en el Noviazgo (2007) manifestaron haber sido obligadas a tener relaciones sexuales alguna vez en su vida, la mayoría de estas con edad entre los 15 y los 19 años. Asimismo, el año pasado la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública reportó que más de 43 mil mujeres mayores de 18 años habían sido víctimas de violación en 2016.

El IPAS señala, además, que, de acuerdo con la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), los delitos sexuales cometidos por agresores conocidos de las víctimas son los que quedan en mayor impunidad debido a que, en la mayoría de las ocasiones, la víctima se encuentra más vulnerable por la relación de parentesco.