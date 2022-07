Cosechas temporales pueden perderse ante el mal tiempo, advierten en Concordia, Sinaloa

“La situación se complica ha llovido muy poco y no sirve de nada plantar la semilla si no llueve de manera constante, compramos fertilizantes pero tenemos que rebajarlos de modo que nos alcance, las plagas nada más se marean”, expresó Paredes Lizárraga

Si el temporal no mejora los insectos se comerán toda la semilla , por lo tanto no habrá una producción de maíz. Lamentan los altos costos de los fertilizantes.

