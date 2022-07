En Sinaloa hay déficit de captación de agua en las presas 

"Hay una aportación de lluvias a nivel nacional por debajo de la media histórica , en Sinaloa estamos por encima de la media histórica, había 14 municipios en sequía extrema y hoy hay ocho nada más, quiere decir que pues en Sinaloa no estamos en peores condiciones", reiteró.

De acuerdo a los datos de la Cuenca Pacífico Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), presas como la Juan Guerrero Alcocer, Miguel Hidalgo y Costilla y Adolfo López Mateos aún no logran captar ni el 10 por ciento de su capacidad total de almacenamiento, esto a más de un mes de iniciada la temporada de lluvias en la entidad.

