Lecheros de Sinaloa no ven ganancias en el alto precio del litro de leche 

Culiacán, Sinaloa.- Los aumentos en el precio del litro de la leche que han realizado en lo que va del año, no han generado ganancias en los productores lecheros de Sinaloa, esto pues son solamente las industrias las que se han estado viendo beneficiadas, lamentó Regulo Terrazas, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa (UGRS).

Fue en el mes de marzo del 2022 que se acordó con el sector industrial que el precio del litro de leche fría en el estado sea de 9.60 pesos, a diferencia de los 22 a 28 pesos que se vende el litro industrializado en los supermercados, siendo escasas las ganancias que quedan a productor de leche.

El presidente de la UGRS especificó que es un problema que ocasiona el precio precario de la leche comprada al productor es justificado con los mercados, mismos que son los encargados de regular los precios de la leche en el país, además de que las industrias invierten en publicidad, distribución e industrialización.

"Desgraciadamente nosotros los ganaderos no nos vemos muy beneficiados con esas prácticas, pero es algo que no está dentro de nuestras posibilidades regular, el mercado no lo regulamos nosotros porque ellos ya entran en un mercado de generación de valor, cadenas de distribución, invierten en publicidad, invierten en la industria misma, ya no depende de nosotros, pro los precios han estado muy precarios la verdad", reiteró.

El líder ganadero destacó que la unión se mantiene pendiente a las necesidades de los productores y de ser necesario se encabezará la demanda de los lecheros por un aumento de precio al litro de leche fría durante en 2023, esto de así considerarse necesario.