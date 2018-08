Foros sobre seguridad y violencia entre UAS y equipo de AMLO

Sinaloa.- La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), así como los integrantes de la Comisión Ciudadana de Evaluación y Apoyo a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Sinaloa y demás elementos de la sociedad civil que se deseen sumar, están dispuestos a coordinar y organizar junto con el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador un foro en el estado sobre seguridad y violencia.

Leer también: Firman convenio por la conurbación de 'Villa Juárez' y Navolato

A través de los micrófonos de Radio UAS, desde la Cabina Vasos Comunicantes “Rodolfo Monjaraz Buelna” en Rectoría, Guerra Liera enfatizó que en Sinaloa hay la exigencia que se pueda participar para delinear políticas públicas que permitan prevenir y atacar la inseguridad, así como garantizar a la sociedad un clima de paz y de reconciliación.

El Debate

Leer también: Exhortan a no realizar novatadas en universidades y prepa

El Rector manifestó su extrañeza porque Loreta Ortiz Hays, parte del equipo del presidente electo, hace el llamado y dice que se requiere en Sinaloa de organizaciones de la sociedad civil que puedan levantar la mano y mostrar el interés por la realización de estos foros, cuando Sinaloa fue el segundo o tercer estado en el país que integró la Comisión Ciudadana de Evaluación y Apoyo a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

“Desde aquí va la disposición a asumir y organizar esos foros, vamos a intentar comunicaros con Loreta Ortiz quien es el enlace de Andrés Manuel López Obrador en la idea de poder organizar ese foro aquí en Sinaloa que se requiere que se escuchen las experiencias, las propuestas para poder aspirar en el inicio de un nuevo mandato el tener un estado en paz”, dijo Guerra Liera.

Detalló que entre los integrantes de esta Comisión Ciudadana, además de la UAS que tiene la presidencia, está el director del Tecnológico de Culiacán, ingeniero José Guillermo Cárdenas López; la Rectora de la UAdeO, doctora Silvia Paz Díaz Camacho; Guillermo Espinoza García, Director de Parques Alegres; José Iván Velázquez Aréchiga, director de SUMA Sociedad Unida; el Notario Público, Jorge Julián Chávez Murillo; Miguel Ángel Manjarrez de CONCAMIN; José Frías Melgosa Presidente de CANADEVI y Óscar Pérez Barros, presidente de la CIRT.

Agregó que esta Comisión tendrá una reunión en la Ciudad de México el próximo lunes 20 de agosto con el objetivo de plantear las experiencias de las Comisiones de Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco.

“Desde aquí va el compromiso de reunir a esta Comisión, plantearles esta propuesta que hacemos de manera directa a través de Radio UAS y que la haremos llegar de manera escrita para que no se diga que en Sinaloa no hay interés, no hay tema y no hay quien no quiera organizar la discusión de una situación tan al día que lacera diariamente a nuestra sociedad, y que obviamente este Consejo, esta Comisión Ciudadana, está dispuesto en coordinación con el equipo de transición, a iniciar los trámites organizativos para tener aquí ese foro”, manifestó.

Agregó que estaría abierta la posibilidad que se pudiera incorporar a participar cualquier otra instancia de la sociedad que lo desee ya que se trata de “tener la posibilidad de hacer planteamientos, señalamientos para que el próximo presidente de la República recoja en su plan de desarrollo un tema muy importante que es la prevención de la violencia, los factores que la ocasionan, pero sobre todo garantizar a la sociedad un clima de paz, de bienestar y reconciliación”.

Añadió que Sinaloa al igual que muchos estados del país es un estado lastimado, vulnerable, es un estado que exige con su ciudadanía tener un clima de bienestar, de tranquilidad donde todos puedan desarrollarse plenamente como individuos.

“Sinaloa ha sido un estado en donde se ha planteado por la sociedad la exigencia, la protesta; la sociedad civil se ha manifestado de diferentes maneras, las instancias que tenemos gubernamentales, no gubernamentales, de educación, es un aspecto que nos preocupa y que muchas de las instituciones como el caso de la UAS hemos hecho diferentes propuestas para poder formar una cultura de la paz, una cultura de la legalidad que nos permita egresar un alumno integral”, enfatizó.

Como ejemplo de lo anterior citó los diferentes programas que a través de la Unidad de Bienestar Universitario se han puesto en marcha como los diplomados en Valores, programas para prevenir adicciones y embarazos tempranos en los alumnos, entre otros incluidas las Jornadas de Prevención de la Violencia y las Adicciones, además de Congresos de Valores y la realización de los Festivales Internacionales Universitarios de la Cultura.

“Creo que Sinaloa requiere, están las condiciones (objetivas y subjetivas), tenemos los hechos y los daños, tenemos a una sociedad lastimada, hay el reclamo y la exigencia de que se pueda participar en delinear políticas públicas que permitan prevenir y atacar, que permitan garantizar en las diferentes instancias de la sociedad la inseguridad y el bienestar”, puntualizó.