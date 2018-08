Se arma polémica en encuentro de cronistas

Rosario, Sinaloa.- Mucha participación y polémica generó el cronista de El Rosario, Leopoldo H. Bouttier, durante el encuentro de historiadores, pues presentó su investigación en documentos antiguos, sobre la verdadera identidad de quien descubrió la primera mina del municipio de Rosario, lo que ocasionó el nacimiento de la ciudad.

Finalmente, después de comentar y exponer su punto de vista, todos felicitaron a Bouttier por esta gran contribución a la historia de El Rosario.

En entrevista, Bouttier dijo que aunque la leyenda de la fundación del Rosario es muy bonita y romántica, documentalmente no hay pruebas de la existencia de Bonifacio Rojas, el caporal que se dice en la historia que cuando buscaba una res, encontró la primera mina de plata, lo que dio origen a la fundación del mineral.

Añadió que para el trabajo de su investigación le mandaron unos documentos del Archivo de Indias, en Sevilla, que señalan al sargento mayor Francisco López Portillo y González, como el descubridor de la primera mina de El Rosario.

Con esto no te puedo decir que no existió el caporal Bonifacio Rojas. Porque si es cierto, no he encontrado un documento de la época del descubrimiento de las minas que hable de él, que avale su existencia.