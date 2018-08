Cuarto día de toma del jardín de niños en Coyotitán

Coyotitán, Sinaloa.- A las 08:30 horas el grupo de padres de Familia del Jardín de niños Carmen Calderón de la sección 27 de la sindicatura de Coyotitán iniciaron el cuarto día de paro, informó la directora del plantel Nayeli Sarmiento. El día de ayer fue citada en Contraloría Interna en Culiacán, pensando ella que se tocaría este tema, pero no fue así, solamente la atendió el Sr. Roberto Ruiz pero con temas diferente a este paro.

Del suspendo de maestros y padres de familia no se tocó nada, le informaron a la directora que el Licenciado de Contraloría iba a platicar con el sub secretario sobre este conflicto y quedaron de comunicarse con el día de ayer, pero hasta este momento no ha tenido ninguna comunicación con funcionarios de la SEPYC.

La directora del Plantel informó a esta dirección, vía mensaje, que se regresó de Culiacán el día de ayer por la tarde sin atención de Contraloría ni atención de ningún secretario, solamente se comunicó son un sub secretario y quedó que el día de hoy se comunicaba con ella para darle alguna respuesta. La directora espera que hoy se presente personal del ISIFE para que los padres de familia estén más tranquilos y tengan alguna información clara sobre esta problemática.

A cuatro días de paro de clases por padres de familia en la sindicatura en mención, no se ha dado atención adecuada ni se han presentado funcionarios para atender a los padres.