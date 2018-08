Reconocen a ganadores de la Olimpiada del Conocimiento

Culiacán, Sin.- Martín González Pérez logró colocarse entre los 30 niños con mejor aprovechamiento escolar en 2018 en Sinaloa.

El pequeño, originario de Chorohui, Guasave, fue el único representante del Consejo Nacional de Fomento Educativo en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2018.

A diferencia de los 30 niños sobresalientes del estado, él estudia en una escuela humilde de la entidad y su maestro salió apenas de la secundaria para guiarlo en el mundo de la alfabetización.

El menor recibe su reconocimiento. Foto: El Debate

No asiste a una escuela con internet o los grandes avances de los colegios privados, no tiene tablet y mucho menos iPad para realizar consultas pedagógicas; a pesar de eso el deseo de superación no se ha visto truncado.

Ayer fue reconocido por el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, junto con el resto de los menores que sacaron los mejores promedios en Olimpiada del Conocimiento Infantil en Sinaloa; ellos y Martín González vienen regresando de un viaje a la Ciudad de México donde convivieron con niños de quinto y sexto de todo el país.

Los ganadores de la Olimpiada del Conocimiento, delegación Sinaloa. Foto: Víctor Hugo Olivas

Para Martín el camino no fue fácil. Su vida en una pequeña comunidad de Guasave ha sido el reflejo de lo que es vivir entre el olvido y las carencias.

Asiste a una pequeña escuela. Él junto a los 12 niños en la escuela Sor Juana Inés de la Cruz son enseñados por un maestro, un joven que aporta parte de su conocimiento para abatir los niveles de analfabetización en el estado que recibe menos de tres mil pesos al mes por hacer su trabajo.

En todo el estado, más de 55 mil niños de quinto y sexto participaron en la competencia, solo 30 llegaron a la final, entre ellos este pequeño.

Reconocimiento

Por su parte, Ordaz Coppel felicitó a los menores por ser niños destacados en el estado y reconoció el trabajo de maestros y padres de familia que todos los días dan lo mejor de sí.

Les dijo que lo prometido era deuda y que por ello les hacía entrega de un iPad.