Analistas ven desdibujada a la oposición en el Congreso de Sinaloa

El analista consideró que si los diputados de oposición no están del lado de la sociedad y están del lado del gobierno, lógicamente la sociedad no les dará su voto de confianza si estos intentan pedírselo en una elección como la que viene en el 2024.

Para el analista Rosario Oropeza, en la actual legislatura la oposición está haciendo un pobre papel. Consideró que están apabullados por Morena, que tiene mayoría. “Aunque a veces dan chispazos de oposición, no sirve porque no tienen el apoyo”, opinó.

En el caso del PAS, el también columnista en Debate señaló no se ve este llamamiento debido a que ya se alinearon al gobierno de Rubén Rocha , luego de la plática que este sostuvo con el líder moral del partido, Melesio Cuen. “Ellos deben de llamar a comparecer a los funcionarios que no estén dando resultados, no se ve mal eso, por el contrario”, sostuvo. El hecho de que la oposición esté señalando de vez en cuando al gobierno estatal le sirve a la administración y a la sociedad.

Lorena Caro Periodista

